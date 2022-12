La Virtus sfida il Baskonia nel 15° turno di Eurolega: si affrontando due squadre in serie positiva. Palla a due alla Fernando Buesa Arena alle ore 20.30: il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW

Trasferta a dir poco ostica per la Virtus Bologna, che nel 15° turno di Eurolega rende visita al Baskonia Vitoria. Si gioca alla Fernando Buesa Arena, con la palla a due fissata per le ore 20.30: il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW. La squadra di Sergio Scariolo affronta una delle squadre più calde del momento, reduce da quattro vittorie consecutive in Europa, otto se si contano anche quelle in Liga ACB, la cui ultima sconfitta risale al lontano 25 novembre. Il Baskonia, sesto in classifica con un record di 9-5, ricorda ai tifosi meno giovani il trionfo delle 'Vu nere' nel 2001 nella prima edizione dell'Eurolega moderna: Bologna, guidata da Ginobili e Messina, si impose in finale per 3-2.