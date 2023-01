L'Olimpia Milano torna da Berlino con una pesante sconfitta nel 18° turno di Eurolega, che la relega all'ultimo posto in classifica. Contro l'Alba finisce 83-63 nonostante i 16 punti di Cabarrot. Venerdì l'EA7 torna di nuovo in campo in casa contro lo Zalgiris Kaunas, tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW