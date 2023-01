La Virtus Bologna cade alla Segafredo Arena contro lo Zalgiris Kaunas nel 18° turno di Eurolega , che ha aperto il girone di ritorno. La squadra di Sergio Scariolo perde 87-77, fermando la striscia di vittorie consecutive e la rincorsa alla zona playoff (8-10 il record ). Inutile un Teodosic stellare da 21 punti e 12 assist . Bologna torna in campo tra meno di quaratotto ore, quando alla Segafredo Arena riceverà l 'Olympiacos. Match da vivere in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Virtus completamente in balia dell'avversario in avvio, con lo Zalgiris che vola sul +11 alla fine del primo quarto, tenendo i padroni di casa ad appena 13 punti segnati (13-24). La soluzione dei problemi in attacco in casa bianconera è il solito Teodosic (9 punti e 3 assist), ma lo Zalgiris, in cui è da segnalare il debutto di Polonara, resta avanti all'intervallo 36-40. La Virtus rientra al 30' (60 pari), ma i lituani sono squadra vera e rimettono la testa avanti nel finale (66-72 al 36'). Appena si spegne il fuoco di un Teodosic spaziale (21 punti e 12 assist), Bologna molla la presa: lo Zalgiris passa 87-77, fermando la rincorsa della squadra di Scariolo verso la zona playoff.

Virtus Bologna: Teodosic 21, Ojeleye 11

Zalgiris Kaunas: Smits e Brazdeikis 17