Non c'è un attimo di respiro per la Virtus Bologna, che riceve l'Olympiacos nel 19° turno di Eurolega. La squadra di Sergio Scariolo torna sul parquet della Segafredo Arena ad appena 48 ore dalla sconfitta di martedì contro lo Zalgiris Kaunas. Palla a due alle ore 20.30, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Le 'Vu nere' ricevono l'Olympiacos quarto in classifica con un record di 11-7, ma vincente appena due volte nelle ultime cinque gare. I bianconeri vorranno 'vendicare' il clamoroso -46 subito al Pireo, con il 117-71 del mese scorso che è la peggior sconfitta in campo europeo del club. Cinque i precedenti dal 2000 a oggi, sempre a vantaggio dei greci.