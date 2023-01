L'Olimpia Milano fa visita al Monaco nel 21° turno di Eurolega. La squadra di Ettore Messina, reduce da quattro ko consecutivi, affronta il grande ex Mike James. Il match in diretta su Sky Sport Uno, con palla a due alle 21 Condividi

Trasferta comoda dal punto di vista logistico per l'Olimpia Milano, che va nel Principato ad affrontare il Monaco nel 21° turno di Eurolega. Palla a due prevista alle ore 21 alla Salle Gaston Medecin, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Il Monaco è sesto in classifica con un record di 12 vittorie e 8 sconfitte, anche se ha inanellato una serie di tre ko nelle ultime cinque partite. Occhi puntati naturalmente su Mike James, il grande ex di giornata, che nel suo anno milanese vinse la classifica come miglior marcatore del torneo.

Come arriva l'Olimpia al match Milano è reduce da quattro pesanti sconfitte in Eurolega, che hanno costretto l'EA7 all'ultimo posto in classifica con un record di 6-14. Molto lontana dalla zona playoff, l'Olimpia prova a ripartire dalla straordinaria rimonta della gara di andata, quando un parziale di 19-0 nell'ultimo quarto produsse una vittoria insperata contro il Monaco. Milano, che potrebbe muoversi in queste ore sul mercato, ha perso piuttosto malamente anche in casa dell'ultima in classifica in campionato.

Messina: "Momento più difficile degli ultimi tre anni" Proprio per questo, coach Ettore Messina ha preso la parola sui social del cub dopo il ko con Reggio Emilia: "Mi rivolgo ai tifosi dell’Olimpia, giustamente delusi e disorientati dal momento peggiore di questi ultimi tre anni. La squadra si batte in difesa e soffre chiaramente in attacco, come è evidente a tutti. Sono il primo responsabile della costruzione e della gestione quotidiana della squadra, come ben sa la proprietà, che, come sempre, valuterà a fine stagione il mio lavoro. Lo sport racconta da sempre storie di annate difficili dopo momenti esaltanti e viceversa. Noi ne stiamo vivendo una. Adesso, il nostro obiettivo è aiutare i giocatori a ritrovare fiducia e convinzione nei propri mezzi, perché possano giocare secondo le loro capacità, e recuperare chi è infortunato.Non sarà un percorso breve né semplice ma per essere portato a termine ha bisogno dell’apporto di ognuno di noi”.