Impegno in trasferta per la Virtus Bologna nel 21° turno di Eurolega. I bianconeri rendono visita al Bayern Monaco. Il match è in programma alle 20.45 all'Audi Dome: tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sfida fondamentale per le 'Vu nere', che proseguono la caccia all'ottavo posto, l'ultimo utile per un piazzamento nei playoff. Il Bayern occupa la 14^ posizione in classifica, con un record di 8 vinte e 12 perse. La squadra di coach Andrea Trinchieri è in serie positiva, avendo vinto tre delle ultime quattro partite. Nella gara di andata, a spuntarla fu Bologna con il punteggio di 66-63.