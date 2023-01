L'Olimpia Milano batte il Baskonia nel 22° turno di Eurolega: al Forum finisce 89-83 per la squadra di Messina, che interrompe a cinque la serie di sconfitte consecutive. Dieci punti dell'esordiente Napier, 16 di un super Voigtmann. Giovedì la squadra di Messina affronta la Stella Rossa Condividi

Vittoria per l'Olimpia Milano nel 22° turno di Eurolega. Al Forum di Assago finisce 89-83 contro il Baskonia. L'EA7 interrompe così la striscia di cinque sconfitte consecutive, trascinata dal miglior Voigtmann della stagione, a referto con punti 16 punti, 8 rimbalzi e 4/6 da tre. Pur senza Melli, Datome, Pangos e Shields, sono proprio il tedesco, Cabarrot (17 punti) e il solito Hines a caricarsi la squadra sulle spalle. L'esordiente Napier, al primo match in biancorosso, chiude il suo match con 10 punti e 3 assist in 18 convincenti minuti. Milano lascia così temporaneamente l'ultimo posto in classifica, con un record di 7-15. Tra quarantotto ore Olimpia di nuovo sul parquet amico del Forum contro la Stella Rossa Belgrado: match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Olimpia Milano-Baskonia, la cronaca del match Messina lancia Voigtmann in quintetto, ma ottiene grandi risposte soprattutto da un Tonut molto aggressivo e dal solito Baron. Arriva anche il debutto di Napier, con Milano che chiude avanti 18-17 al primo mini intervallo. L'Olimpia ci mette grinta in difesa e tanta volontà, Voigtmann si sblocca con due triple e trascina i suoi negli spogliatoi sul 40-34. Il Baskonia torna in campo e produce un quarto da 26 punti, ma l'EA7 è encomiabile nell'impegno e con Ricci e Davies resta avanti al 30' (62-60). Milano cerca più volte il colpo del K.O., ma gli spagnoli non mollano di un centimetro e si arriva così negli ultimi 3' sul 77-74. Nel finale Hines è un leone sotto i tabelloni, le giocate di Napier spezzano la serie di cinque sconfitte consecutive: vince Milano 89-83, che esce tra gli applausi del Forum. Olimpia Milano: Cabarrot 17, Voigtmann 16, Baron 11, Napier e Hines 10 Baskonia: Thompson 19, Howard e Giedraitis 18

Messina: "Abbiamo giocato più calmi" "Sono molto felice per i miei giocatori, meritavano una serata come questa. Voigtmann ha fatto tanta fatica, sono contento per come ha giocato. Sono convinto che questa partita gli darà tanta fiducia. Abbiamo giocato più calmi, questa partita ci dirà come continuare in Eurolega".