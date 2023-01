La Virtus Bologna batte la Stella Rossa Belgrado nel 22° turno di Eurolega. Alla Segafredo Arena finisce 84-72, punteggio che permette anche di ribaltare il doppio confronto. Per la squadra di Sergio Scariolo, che si è presentata in campo priva di Ojeleye, Mannion e Lundberg, si tratta della decima vittoria in stagione, che la riporta dentro la lotta per un posto nei playoff (10-12). Decisiva la partenza sprint delle 'Vu Nere', che hanno messo in cassaforte la vittoria con un 1° quarto da 30-14. Grande protagonisti Weems (13 punti) e Shengelia (15), con Teodosic che si è divertito a far giocare i compagni, smazzando 9 assist. Non c'è un attimo di tregua per i bianconeri, che venerdì rendono visita all'ASVEL Villeurbanne: match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.