Settimana di doppio turno per l'Eurolega, che comincia martedì con la 22^ giornata. Subito in campo le due italiane: l'Olimpia Milano riceve al Forum il Baskonia (diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 19), la Virtus Bologna ospita alla Segafredo Arena la Stella Rossa Belgrado (diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 19). Sarà dunque una serata di grande pallacanestro, tutta da vivere su Sky.

Olimpia Milano-Baskonia alle 19: debutta Napier L'Olimpia Milano cerca il riscatto in Europa, dove la stagione è a dir poco disastrosa. I biancorossi occupano attualmente l'ultimo posto in classifica con un record di 6-15 e sono reduci da cinque sconfitte consecutive. L'obiettivo playoff è ormai un miraggio. I ragazzi di Ettore Messina sfidano un'altra squadra in difficoltà, il Baskonia, che nonostante sia sesta in classifica (12-9) ha vinto appena una delle ultime cinque partite. Sono 22 i precedenti dal 2000 a oggi, con undici vittorie per parte. All'andata gli spagnoli si imposero 78-65. Sempre assenti Shields e Pangos, coach Ettore Messina dovrà fare a meno anche di capitan Melli (problema muscolare), mentre è pronto per il debutto Shabazz Napier, play americano arrivato pochi giorni fa dalla G-League e con un passato in NBA.

Virtus Bologna-Stella Rossa alle 21 E' quasi una finale quella che la Virtus gioca alla Segafredo Arena contro la Stella Rossa. La squadra di Sergio Scariolo è ancora ampiamente in corsa per un posto nei playoff, nonostante un record perdente di 9-12 e la 14^ posizione in classifica. Bologna però deve cambiare ritmo, avendo vinto solo due delle ultime cinque partite. La sfida con la Stella Rossa diventa fondamentale, perchè la formazione di Belgrado è appena davanti in classifica (10-11) al 12° posto. Dal canto suo, la Crvena Zvezda può difendere anche il vantaggio di 9 punti (83-74) della gara di andata, che segnò anche la prima sfida in assoluto tra i due club. Coach Scariolo dovrà sicuramente fare a meno dell'infortunato Ojeleye, che rischia un mese di stop per un guaio muscolare. Da valutare l'impiego di Lundberg, assente nel match di campionato vinto con Verona.