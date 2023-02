La cronaca del match

leggi anche

Olimpia Milano, il roster 2022-2023

Entrambe le squadre esordiscono nel match con una buona produzione offensiva, cercando e trovando molto il canestro dentro l'area ma meno dai tre punti, dove le percentuali si sporcano un po'. Luwawu-Cabarrot è il più ispirato di un attacco in palla, mentre in difesa i centimetri e il peso di Kuzmic e Bentil sono le questioni più problematiche da risolvere. Dopo il 22-18 del primo periodo, l'Olimpia inizia a lucchettare la difesa, mettendo la museruola soprattutto ai principali pericoli, l'argentino Vildoza e l'ex Nedovic. Voigtmann, con 5 punti consecutivi, è l'artefice del primo allungo sul 29-20, confermando i segnali di rinascita mostrati martedì contro il Baskonia. La solidità di Davies nel pitturato e di Napier in regia, unite alle magie balistiche di Baron e Hall, garantiscono il massimo vantaggio sul +16 (43-27). La Stella Rossa si riscuote un attimo, soprattutto con qualche rimbalzo in attacco, ma Milano chiude avanti il primo tempo 45-32.

La crisi del terzo periodo, che spesso l'ha afflitta in stagione in Eurolega, colpisce l'attacco dell'Olimpia anche in questo match. Gli ospiti provano a rosicchiare qualche punto, ma le red shoes mantengono un buon rendimento difensivo e trovano due superbe schiacciate di fila del recuperato Melli, a coronamento di due ottime azioni, che valgono il 59-49 a 10 minuti dalla fine. Nel quarto finale si aggira per il Forum lo spettro-rimonta, soprattutto quando Petrusev trova ritmo al tiro e porta i suoi sul -4 (70-66 con un minuto da giocare). La squadra di Messina mantiene però i nervi saldi, si aggrappa a qualche magia di Hall per mantenere sempre il paio di possessi di vantaggio e nel finale con Hines e Napier segna i punti della sicurezza. Per sperare nei playoff forse è tardi, ma Milano ha l'obbligo di non lasciare rimpianti per strada. Ancora buono l'apporto dell'ultimo arrivato, Shabazz Napier: pur senza trovare punti al tiro, fa girare meglio l'attacco e sgrava dai compiti di costruzione e gestione giocatori più adatti alla finalizzazione come Hall e Luwawu.

Tabellino

Olimpia Milano: Baron 15, Hall 14, Davies 10

Stella Rossa: Bentil 17, Vildoza 11