Serata di grande basket per il 27° turno di Eurolega: alle 20.30 in campo sia la Virtus Bologna che l'Olimpia Milano per il primo dei due impegni settimanali. I campioni d'Italia volano a Valencia, mentre le V Nere ospitano il Partizan Belgrado di Obradovic. I match in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e in streaming su NOW Condividi

Su Sky e in streaming su NOW torna la principale competizione europea di basket per club, l'Eurolega. Va in scena la 27^ giornata della regular season, con entrambe le squadre italiane protagoniste, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. Red Shoes e V Nere scenderanno sul parquet martedì 7 marzo allo stesso orario, le 20:30, per il primo dei due turni settimanali previsti. Milano lo farà a Valencia, Bologna in casa contro il Partizan Belgrado. Entrambe torneranno poi in campo giovedì per completare una settimana che potrebbe diventare decisiva.

La Virtus punta i playoff La squadra di Scariolo è reduce dalla terribile sconfitta di Istanbul contro il Fenerbahce, una partita nella quale è rimasta in gara per appena un quarto. La distanza dall'ottavo posto però, l'ultimo valido per i playoff, è rimasta intatta. Sarà fondamentale fare risultato in casa contro il Partizan Belgrado, avversario diretto che in questo momento occupa la sesta posizione in classifica, con due vittorie in più rispetto a Bologna. La Virtus è reduce anche dalla fatica di campionato, in cui ha vinto contro Tortona 91-90, segnando il punto decisivo a poco più di un secondo dalla fine. Belinelli è ancora tirato a lucido e può rappresentare un fattore anche fuori dall'Italia. Ospite del match sarà Sasha Danilovic, leggenda da giocatore della Virtus dopo essere cresciuto e aver esordito proprio nel Partizan. Il match sarà trasmesso alle 20:30 su Sky Sport Arena e in streaming su Now con pre-partita dalle 20 con Dalila Setti, Davide Pessina e l'inviato Andrea Colnago. La telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo e a Davide Pessina.

L'Olimpia vuole proseguire il buon momento Milano non sembra poter più coltivare speranze di classifica, ma la squadra di Messina non è ancora condannata dalla matematica e vuole sfruttare quello che, finora, sembra essere il suo miglior periodo stagionale. Venerdì è arrivato il successo contro l'Olympiakos, la prima della classe, e domenica un comodo successo in Serie A contro Scafati. Stavolta però non si giocherà ad Assago, ma a Valencia. La squadra spagnola è in lotta per entrare tra le prime otto ma ha perso la gara di andata contro Melli e compagni. Messina ha recuperato Pangos, ma potrebbe aver perso Napier, uscito malconcio dalla partita contro Scafati. Ancora incerta la presenza di Shields. Out Datome, Biligha e Hall. Il match sarà in diretta dalle 20:30 su Sky Sport 255 e in streaming su Now. La telecronaca sarà affidata a Geri De Rosa con il commmento tecnico di Andrea Meneghin