Quinto successo consecutivo per l'Olimpia Milano, che sorride anche nel 27° turno di Eurolega. La squadra di Ettore Messina, sbanca Valencia con il punteggio di 88-84. Al Pabellon Fuente De San Luisdecisivi i 28 punti di uno scatenato Napier e le giocate nel finale di Melli. Da segnalare il ritorno in campo dopo oltre quattro mesi di assenza di Shevon Shields: per l'ex Baskonia 0 punti in quasi 8' di gioco. Bene invece l'altro rientrante, Pangos, protagonista con 13 punti e 6 rimbalzi. Milano, che attende di recuperare la gara con il Fenerbahce, risale in classifica a 11-15. L'Olimpia torna in campo tra quarantotto ore al Forum, quando arriverà il Partizan Belgrado di Obradovic e degli ex Punter e Leday: tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.