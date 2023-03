Sconfitta per la Virtus Bologna, che cede con il Partizan Belgrado nel 27° turno di Eurolega. Alla Segafredo Arena finisce 79-88, nonostante la doppia doppia di Teodosic, il tutto davanti al grande ex Sasha Danilovic. Le 'Vu nere', che vedono allontanarsi la zona playoff, tornano in campo giovedì contro l'Alba Berlino, tutto da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW

La Virtus Bologna cade nel 27° turno di Eurolega. Alla Segafredo Arena, il Partizan Belgrado di Zelimir Obradovic vince con il punteggio di 79-88. Davanti all'indimenticato ex Sasha Danilovic, la formazione guidata da Sergio Scariolo resta in partita fino alla fine, trascinata dagli 11 punti e 11 assist di un super Teodosic, ma alza bandiera bianca davanti ai 18 punti di Nunnally e ai 17 di Punter. Bologna, al 3° ko nelle ultime quattro partite, scende ancora in classifica (12-15) e vede allontanarsi il sogno playoff. Le 'Vu nere' tornano in campo giovedì alle 18, quando affronteranno in trasferta l'Alba Berlino: un match assolutamente da vincere, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.