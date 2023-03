Serata di Eurolega per le italiane, impegnate nel 29° turno e a caccia di un posto nei playoff. Apre la Virtus Bologna, che alle 19 rende visita al Monaco (diretta Sky Sport Arena e NOW). Alle 20.45 l'Olimpia Milano affronta il Real Madrid (diretta canale 257, Sky Sport Arena e NOW) Condividi

Su Sky e in streaming su NOW si torna in campo per la 29^ giornata della Regular Season di Eurolega, con due formazioni italiane tra le protagoniste, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. Le due squadre scenderanno sul parquet entrambe giovedì, con la Virtus che andrà nel Principato a far visita ai monegaschi dell’AS Monaco. Diretta su Sky Sport Arena e NOW alle ore 19. A seguire, ecco l’Armani, anch’essa in trasferta, più precisamente in Spagna, ospite del Real Madrid. Match live su Sky Sport 257 e NOW a partire dalle ore 20.45 (anche su Sky Sport Arena, al termine dell’incontro della Virtus). Venerdì 17 marzo gli altri due incontri, in onda uno dietro l’altro sempre su Sky Sport Arena e NOW; alle 20.30 diretta di Barcellona-Stella Rossa Belgrado, alle 23 differita del derby tedesco fra Bayern Monaco e Alba Berlino.

Monaco-Virtus Bologna alle 19 La Virtus vuole accorciare le distanze dall'ottavo posto, l'ultimo utile in chiave playoff. La squadra di Sergio Scariolo rende visita al Monaco, una delle squadre più calde d'Europa, quarta in classifica e con un record di 18-10. L'inserimento di Chima Moneke, insieme agli oltre 16 punti di media di Jordan Loyd nelle ultime uscite, ha regalato alla squadra del Principato quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Il Monaco però dovrà fare a meno della sua stella, Mike James, quarto realizzatore del torneo, sospeso nelle ultime ore dal club per aver violato il regolamento interno. La Virtus, che si è rilanciata con il successo con l'Alba (13-15 in classifica), deve vincere e sperare in qualche passo falso delle dirette avversarie. Coach Scariolo sarà ancora senza gli infortunati Cordinier e Ojeleye, mentre dovrebbero recuperare Shengelia e Pajola.

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Eurolega Eurolega 2022-23: il calendario della Virtus La Virtus Bologna torna in Eurolega: stasera il debutto in casa contro il Monaco (ore 20.30, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). Il derby italiano contro Milano in programma l'11 novembre e il 13 di aprile. Ecco il calendario completo delle Vu Nere IL CALENDARIO DELL'OLIMPIA MILANO - IL ROSTER DELLA VIRTUS VIRTUS BOLOGNA TORNA IN EUROLEGA La Virtus Bologna torna in Eurolega grazie al successo nell'Eurocup 2022. Per le Vu Nere è un ritorno nella massima competizione dopo 14 anni di assenza. I bianconeri hanno vinto il titolo nel 1998 e nel 2001. La Virtus fa il suo debutto stasera in casa contro il Monaco: ecco il calendario di questa stagione 1a giornata – VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022: VIRTUS BOLOGNA – AS MONACO

– AS MONACO 2a giornata – GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2022: VIRTUS BOLOGNA – BAYERN MUNICH

– BAYERN MUNICH 3a giornata – MARTEDÌ 18 OTTOBRE: ZALGIRIS KAUNAS – VIRTUS BOLOGNA

4a giornata – GIOVEDÌ 20 OTTOBRE: PARTIZAN BELGRADO – VIRTUS BOLOGNA

5a giornata – GIOVEDÌ 27 OTTOBRE: REAL MADRID – VIRTUS BOLOGNA

6a giornata – VENERDÌ 4 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – ASVEL VILLEURBANNE 7a giornata – VENERDÌ 11 NOVEMBRE: EA7 MILANO – VIRTUS BOLOGNA

8a giornata – GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – VALENCIA

– VALENCIA 9a giornata – MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE: PANATHINAIKOS – VIRTUS BOLOGNA

10a giornata – VENERDÌ 25 NOVEMBRE: VIRTUS BOLOGNA – EFES ISTANBUL

– EFES ISTANBUL 11a giornata – VENERDÌ 2 DICEMBRE: STELLA ROSSA BELGRADO – VIRTUS BOLOGNA

12a giornata – VENERDÌ 9 DICEMBRE: OLYMPIACOS PIREO – VIRTUS BOLOGNA

Real Madrid-Olimpia Milano alle 20.45 La squadra più calda d'Europa fa visita al Real Madrid, seconda in classifica (19-8) e tra le naturali favorite per il successo finale. L'Olimpia è reduce da sei vittorie consecutive, che l'hanno riportata al 13° posto (12-15 il record, in attesa del recupero contro il Fenerbahce) e ancora incredibilmente in corsa per un posto nei playoff. L'impresa è quasi impossibile, ma Milano ci crede. Coach Messina: "Affrontiamo chiaramente una squadra competitiva, estremamente profonda, con centimetri, dimensioni e talento in qualsiasi posizione. Dovremo giocare una grande difesa di squadra per contenere la potenza di fuoco dei loro giocatori perimetrali. Sarà necessario essere il più fisici possibile. Come abbiamo fatto nelle ultime partite , cercheremo di fare un altro passo avanti, migliorare in termini di qualità e consistenza durante tutto il gioco, indipendentemente dai giocatori mancanti". Agli infortunati Biligha, Hall e Datome, c'è da aggiungere l'indisposizione di Shields, uscito con una caviglia malconcia dalla trasferta di Brindisi.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Eurolega Eurolega 2022-23: il calendario dell'Olimpia Comincia questa sera l'avventura dell'EA7 Milano nell'Eurolega 2022-2023. L'Olimpia Milano, a caccia delle Final Four, debutta in casa dell'ASVEL Villeurbanne (ore 20, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). L'11 novembre e il 13 di aprile il sentito derby con la Virtus Bologna. L'Eurolega è su Sky e in streaming su NOW ASVEL-OLIMPIA, LA GUIDA TV - MILANO, IL ROSTER 2022-2023 1^ GIORNATA: Asvel-Olimpia (06/10/2022)

Ritorno il 20/01/2023

2^ GIORNATA: Olimpia-Alba Berlino (14/10/2022)

Ritorno il 10/01/2023 3^ GIORNATA: Partizan Belgrado-Olimpia (18/10/2022)

Ritorno il 09/03/2022