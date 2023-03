La squadra di Ettore Messina recupera il match valido per la giornata 24, previsto lo scorso 10 febbraio ma rinviato dopo il terremoto che aveva colpito vaste regioni della Turchia. L'Olimpia è reduce dalla sconfitta della settimana scorsa contro il Real Madrid, che ha interrotto un filotto di sei successi di fila, e dal ko interno in campionato contro la Virtus Bologna Condividi

Provarci finchè la matematica offre speranze. L'Olimpia Milano affronta così il recupero del 24esimo turno di Eurolega sul parquet del Fenerbahce. La partita, prevista originariamente lo scorso 10 febbraio, era stata rinviata a causa del fortissimo sisma che aveva colpito alcune regioni della Turchia e della Siria. Con un successo, Milano avrebbe lo stesso record in classifica dei connazionali della Virtus Bologna (13 vittorie e 16 sconfitte), portandosi così solo a due partite di distanza dall'ottavo posto, l'ultimo valido per i playoff. In caso di sconfitta, la post-season diventerebbe un'utopia ancora maggiore rispetto a quanto non lo sia già ora.

Il punto sugli infortuni dell'Olimpia leggi anche Milano, ritirata la 36 in onore di Dan Peterson Milano, come sempre in stagione, affronta la partita con diversi indisponibili. Pangos si è infortunato nuovamente a Madrid la scorsa settimana e non sarà del match. Da verificare l'ipotetico rientro di Shields dopo la distorsione alla caviglia di 10 giorni fa contro Brindisi. Di sicuro sono fuori dai giochi i lungodegenti Hall, Datome e Biligha. L'Olimpia è reduce da due sconfitte consecutive, quella della scorsa settimana in Eurolega contro il Real Madrid, che ha interrotto una striscia positiva di sei vittorie, e quella in campionato contro la Virtus Bologna, costata la testa della classifica. Le red shoes torneranno poi in campo venerdì 24 marzo per la giornata 30 della competizione, affrontando al Forum di Aasago il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri.

Dove vedere la partita su Sky Ore 18.15 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con la telecronaca di Geri De Rosa e il commento tecnico di Davide Pessina.