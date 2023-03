Doppio appuntamento per le squadre italiane, impegnate nel 30° turno di Eurolega e ancora a caccia di un posto nei playoff. Apre alle 19 la Virtus Bologna, che riceve il Real Madrid (diretta Sky Sport Uno e NOW), mentre alle 21 l'Olimpia Milano ospita al Forum il Bayern Monaco di coach Trinchieri (diretta Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e NOW) Condividi

Su Sky e in streaming su NOW la principale competizione di basket per club a livello europeo, la Turkish Airlines EuroLeague. Venerdì 24 marzo si torna in campo per la 30^ giornata della Regular Season di Eurolega, con due formazioni italiane tra le protagoniste, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. La Virtus ospiterà gli spagnoli del Real Madrid alla Segafredo Arena di Bologna. Diretta su Sky Sport Uno e NOW alle ore 19. Alle 18.30 il pre partita, che verrà effettuata dal Forum di Assago, dove più tardi scenderà in campo l’Olimpia Milano Armani che riceverà la visita dei tedeschi del Bayer Monaco. Match live su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 21 (anche su Sky Sport Uno, al termine dell’incontro della Virtus).

Virtus Bologna-Real Madrid alle 19 Ultima chiamata per la Virtus, a caccia di un posto nelle prime otto. La squadra di Sergio Scariolo occupa attualmente la 13^ posizione in classifica con un record di 13-16, causato soprattutto dalle tre sconfitte nelle ultime quattro uscite. La zona playoff, però, dista solamente due vittorie. Contro il Real (2° con 20-9 e già sicuro della post-season) le 'Vu nere' saranno ancora orfane di Milos Teodosic, Alessandro Pajola e Isaia Cordinier, mentre si tenterà il recupero in extremis di Semi Ojeleye.

Olimpia Milano-Bayern Monaco alle 21 Con sette vittorie nelle ultime otto uscite (sconfitta solo da Real Madrid in trasferta), l'EA7 ha riacceso la speranza playoff. Il record di 13-16 e il 12° posto in classifica al pari della Virtus, condannano la squadra di Ettore Messina a non sbagliare più. Galvanizzata dal successo esterno di martedì in casa del Fenerbahce, nel recupero del 24° turno, l'Olimpia prova a giocarsi il rush finale con tutte le cartucce a disposizione. Shields, infortunatosi contro Brindisi, è sulla via del rientro, così come Hall, fermo dalle Final 8 di Coppa Italia. Milano sempre senza Pangos, ancora fermo ai box, così come Datome. Il Bayern di coach Trinchieri è 15° in classifica con un record di 11-18 ed è reduce da due sconfitte consecutive.

