Si conclude con una nuova sconfitta l'ultimo doppio turno europeo stagionale della squadra di Scariolo. Il buon approccio del primo quarto viene progressivamente cancellato dal talento e dalle grandi motivazioni degli uomini di Ataman, ancora in lotta per un posto nei playoff. Dominante prestazione di Ante Zizic con 24 punti, segnali di riscossa invece da Nico Mannion

Dopo aver maturato la matematica certezza di non approdare ai playoff, la Virtus non riesce a reagire alla brutta sconfitta di martedì sul campo del Maccabi. Con le assenze di Teodosic e Cordinier arricchite da quella di Abass, infortunatosi in Israele, Bologna molla nel secondo tempo e si arrende ai campioni in carica dell'Efes, protagonisti di una rincorsa disperata per entrare tra le prime otto.

La cronaca della partita

Buon approccio della Virtus, con un Mickey finalmente in palla e una discreta capacità collettiva di costruire tiri puliti. La circolazione del gioco non è però supportata dalle percentuali al tiro: il punteggio è così equilibrato nonostante un Efes più distratto rispetto a quello visto due giorni fa contro Milano (11-13 a fine primo quarto). Nel secondo periodo cambia la musica e con un parziale di Zizic i turchi invertono l'inerzia della sfida. Il croato segna 10 punti in meno di 4 minuti per il 26-16, Mickey resta l'unica ancora offensiva e solo una tripla finale di Lundberg, unico squillo della sua partita, limita i danni sul 36-27.

Se contro Milano erano stati gli esterni dell'Efes a fare la differenza in attacco, Ataman stavolta ottiene molto dai suoi lunghi. Dopo l'intervallo è Pleiss a segnare i punti di un nuovo allungo. La differenza di profondità tra i due roster è enorme e frutta il 60-38 di fine terzo quarto. Gli ultimi dieci minuti sono una passerella per chi vuole mettersi in mostra, come Nico Mannion (17 punti), desideroso di dimostrare il suo valore in palcoscenici che quest'anno gli sono stati spesso negati. La partita scivola via fino all'86-67 conclusivo. L'Efes mette pressione a chi la precede in classifica, mentre Bologna proverà a invertire il filotto negativo a Valencia la prossima settimana. Per giocare l'Eurolega anche il prossimo annni, l'unica speranza ora è l'assegnazione di una licenza dagli organizzatori.