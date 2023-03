La cronaca della partita

Show israeliano a inizio partita, nel solco di quanto fatto due giorni fa contro Bologna. Gli attacchi veloci e la creatività di Brown (subito 4 assist a metà primo quarto), valgono il 16-9. Dalla panchina subentra l'impatto di Sorkin, 9 punti decisivi per il 29-21 dei primi 10 minuti. Milano non ricuce lo svantaggio, una buona difesa e le tremende transizioni con Brown degno improvvisatore fruttano già il 43-29 al 15'. Le red shoes si mantengono altalenanti in attacco e in difesa provano a sistemarsi con una zona che dà qualche segnale positivo, reso però vano da due triple allo scadere delle azioni di Di Bartolomeo e Brown, letali per il 53-36 di metà gara.

Milano, a differenza di quanto accaduto martedì in Turchia, ha un moto d'orgoglio dopo l'intervallo. Ce l'ha soprattutto Napier, autore di due triple consecutive (57-50). Finalmente la squadra di Messina obbliga gli avversari ad attaccare ripetutamente una difesa schierata, limitandone la pericolosità. Come spesso accaduto in stagione però, all'Olimpia manca continuità in attacco e il divario di fine terzo quarto è ancora in doppia cifra (60-50). Milano continua a difendere bene, ma in attacco non trova mai il parziale e al Maccabi basta poco per mantenere un divario rassicurante: Martin, l'unico vero pericolo fuori dall'area, segna la tripla del 71-60. Nonostante gli abbondanti sei minuti ancora da giocare, è qui che Milano alza bandiera bianca, in partita e in stagione. Il Maccabi è ormai gasato e alla fine vince 85-66. La prossima settimana al Forum d'Assago arriva il Barcellona, una grande avversaria per chiudere la stagione europea casalinga nel migliore dei modi. L'unica consolazione possibile di un'annata compromessa già nel 2022.