Dominio Real, vincono Baskonia e Partizan

Non conosce soste la marcia del Real Madrid. Dopo aver battuto i Dallas Mavericks in amichevole, gli uomini di coach Chus Mateo hanno centrato la nona vittoria consecutiva in questo inizio di stagione, battendo l'Anadolu Efes per 103-80 nella seconda giornata di Eurolega. Una prestazione dominante dei campioni d'Europa in carica a Istanbul, impreziosita dai 22 punti di Guerschon Yabusele (3 su 3 dall'arco per lui) e dai 10 assist di uno straordinario Facundo Campazzo. Prima vittoria stagionale, invece, per il Baskonia di Nico Mannion contro l'Alba Berlino di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo che hanno messo a referto 12 punti a testa. Successo anche per Partizan e Panathinaikos. Venerdì toccherà alla Virtus Bologna che, dopo il ko all'esordio contro lo Zalgiris, farà visita al Monaco (ore 19, diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW).