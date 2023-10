Una Virtus di lusso a Montecarlo: vittoria 59-83

Prima vittoria europea della stagione per la Virtus Bologna. La squadra di Banchi domina sul parquet del Monaco, una delle corazzate della competizione. In una serata eccezionale nel tiro da tre punti, brillano in tanti tra cui Belinelli e un ritrovato Iffe Lundberg. Il successo arriva in una settimana complessa per l'intervento ad Achille Polonara, celebrato dai compagni alla fine della partita

Bologna inizia a sorridere anche in Europa. Reduce dalla bruciante sconfitta casalinga all'esordio contro lo Zalgiris Kaunas, la Virtus vince in trasferta contro una delle squadre più attrezzate della competizione, il Monaco arrivato alle Final Four la scorsa stagione e con dichiarate ambizioni di confermarsi, come minimo, anche quest'anno. Lo fa dominando dall'inizio alla fine con una prestazione offensiva brillante, coronata da un'equa distribuzione dei punti tra i suoi giocatori.

La cronaca del match

Bologna prende subito margine. Cordinier attacca con intelligenza la linea di fondo e viene supportato dai 7 punti di Belinelli e dal contributo dalla panchina di Lundberg, reintegrato in squadra dopo l'esonero di Scariolo e inutilizzato da Banchi contro lo Zalgiris. Il Monaco si tiene in piedi con le invenzioni estemporanee di James e l'atletismo di Diallo (23-15 Virtus al 10'). Nel secondo quarto, sempre dalla panca, Dobric e Smith aggiungono altre triple, che rendono più sopportabile la sofferenza nel pitturato senza Dunston e contro un Hall straripante ma non sempre preciso. Bologna conserva un vantaggio significativo oltre la doppia cifra (23-36), ottimizza i viaggi in lunetta e allunga con prepotenza prima dell'intervallo con le triple di Shengelia (premiato MVP), Lundberg e Smith: 33-48 a metà gara. Nel secondo tempo il Monaco sembra più aggressivo, tanto da costringere la Virtus ad andare in bonus di falli dopo appena un minuto con un paio di ingenuità di Shengelia e Cordinier. Banchi però ha la situazione in pugno e soprattutto dall'altra parte c'è una squadra che, priva di Kemba Walker e Jordan Loyd, ha un attacco stagnante con il 18% da 3 (4/22). Bologna invece al posto del canestro vede una vasca da bagno (16/31 da 3 per il 51,6%!) e chiude avanti 70-48 a fine terzo periodo. Gli ultimi minuti sono solo garbage time fino al 59-83 conclusivo. Banchi festeggia una netta vittoria, il recupero a tutti gli effetti di Lundberg e una partecipazione offensiva ben distribuita con rare eccezioni (ancora fuori fase il nuovo lungo Cacok). Hackett diventa il miglior marcatore italiano in Eurolega con 2283 punti. Pensieri e omaggi sono tutti però per Achille Polonara, operato con successo in settimana per una neoplasia testicolare e di cui la squadra mostra la canotta alla fine del match.