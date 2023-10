L'Olimpia Milano cade a Madrid sul parquet dei campioni d'Europa in carica del Real, che si impongono 87-71 grazie alla doppia doppia di Campazzo e ai 19 punti dell'eterno Llull. L'EA7 paga il pessimo 4/19 da tre: si salvano solo Shields (16 punti) e Mirotic (13). Venerdì tocca a Virtus Bologna-Stella Rossa Belgrado: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La cronaca del match

L'Olimpia parte con le marce altissime: Mirotic e Shields sono immediatamente due fattori, quando entrano le seconde linee non fanno rimpiangere i titolari e così la squadra di Messina si siede al primo mini intervallo avanti 19-25. Mirotic è chirurgico sotto canestro, ma tutti danno il proprio contributo in attacco. Appena si stringono le maglie in difesa, Milano tocca anche il +9 con la tripla di Hall. Il Real però non molla: Campazzo distribuisce cioccolatini (6 assist), Llull segna un paio di triple, tra cui quella sulla sirena con cui il Madrid pareggia i conti all'intervallo lungo (42-42). L'EA7 si inceppa a inizio ripresa, dall'altra parte Campazzo, Tavares e Musa fanno la differenza e scavano il solco: grazie anche a un parziale di 15-4 il Real vola nel terzo periodo, chiuso avanti 67-61. A inchiodare un'EA7 nettamente sulle gambe nell'ultimo quarto ci pensano prima il solito Llull e poi l'ex Rodriguez, che domina con il pick and roll centrale e regala al Real il 4° successo consecutivo. Per Milano (21% da tre) il cammino riprenderà la prossima settimana a Berlino con l'Alba.