L'Olimpia Milano rende visita ai campioni d'Europa in carica del Real Madrid in una delle grandi classiche del basket continentale per il 4° turno di Eurolega. Palla a due alle 20.45 al Wizink Center: il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

L'Olimpia Milano rende visita al Real Madrid campione d'Europa nel 4° turno di Eurolega. La squadra di Ettore Messina è reduce dal convincente successo di martedì al Forum contro l'Olympiacos, che proprio contro le 'merengues' avevano ceduto in finale lo scorso maggio a causa della magia allo scadere di Sergio Llull. Dopo il ko dell'esordio contro il Fenerbahce e il rinvio del match contro il Maccabi, l'EA7 ha dunque trovato il primo successo stagionale in Eurolega. Ben diverso, finora, il ruolino di marcia del Real, che vanta un sontuoso 3/3 che gli vale il primo posto in classifica. Tra gli ex di giornata, da segnalare Ettore Messina, che martedì ha tagliato il traguardo delle 300 vittorie in carriera in Eurolega, Nikola Mirotic e l'indimenticato Sergio Rodriguez, idolo dei tifosi milanesi per tre stagioni. Palla a due al Wizink Center alle 20.45.