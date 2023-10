E' la notte del ritorno a Bologna di Milos Teodosic: la Virtus ospita la Stella Rossa Belgrado e riaccoglie il playmaker serbo, che per quattro anni ha incantato il pubblico bianconero. Palla a due alle 20.30 alla Segafredo Arena: il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW , con pre-partita dalle 20

Per quattro anni ha incantato il pubblico italiano e bolognese in particolare, rendendo merito al soprannome di mago. Milos Teodosic torna a Bologna ad appena un paio di mesi dall'addio alla Virtus Bologna e lo fa con la canotta della Stella Rossa Belgrado, sua squadra del cuore, con cui chiuderà presumibilmente la carriera. Nel 4° turno di Eurolega, il destino ha messo di fronte il playmaker serbo al suo ex pubblico, che non ha mai nascosto amore viscerale verso quello che, per molti, è stato il degno erede di Sascha Danilovic. Virtus e Stella Rossa arrivano in condizioni uguali di classifica (1-1), anche se la squadra di coach Banchi è in fiducia dopo il netto successo di Monte-Carlo con il Monaco e le tre affermazioni consecutive in campionato, dove è ancora imbattuta. Palla a due alle 20.30, con ampio pre-partita su Sky Sport Arena dalle 20.