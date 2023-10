Avanti per tutta la partita, l'Olimpia viene rimontata e beffata nel finale dall'Alba Berlino, che si impone 85-82 e conquista il suo primo successo stagionale in Eurolega. Inutili i 30 punti e 12 rimbalzi di Mirotic e i 25 punti di Shields, che hanno sbagliato i tiri del possibile overtime. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un finale da incubo costa all'Olimpia Milano una vittoria che sembrava ormai in tasca. L'EA7 cade 85-82 contro l'Alba Berlino nel 5° turno di Eurolega dopo aver condotto praticamente per tutto l'incontro e aver dilapidato un vantaggio in doppia cifra nell'ultimo periodo. A nulla sono serviti i 30 punti con 12 rimbalzi di Mirotic, a cui si sono aggiunti i 25 di Shields: per coach Messina arriva la terza sconfitta stagionale in Europa, tutte in trasferta. L'Alba di Spagnolo (0 punti in 19' con 0/4 dal campo) e Procida (4 punti in 11') conquista così il primo successo in questa Eurolega. L'EA7 torna in campo martedì 31 ottobre nel recupero del match rinviato con il Maccabi a causa dello scoppio del conflitto tra Israele e Hamas.