La Virtus rovina l'esordio del Poz: Asvel battuto

La cronaca della partita

I protagonisti della partita sono da subito i giocatori francesi. Un vantaggio anche per Bologna, che ha un Cordinier scatenato e autore di 9 punti immediati. Dall'altra parte risponde l'ex San Antonio Lauvergne, i cui 7 punti permettono all'Asvel di rimanere a contatto dopo i primi 10 minuti (18-21). Nel secondo quarto Bologna fa un po' più di fatica dietro i ritmi alti imposti dalla squadra di Pozzecco. Un parziale di 10-0 lanciato da De Colo mette in difficoltà la Virtus, che si ricompatta con il ritorno del quintetto base in campo e la raffica al tiro di Belinelli. La parità prima dell'intervallo si spezza grazie a tre tiri liberi di Lee (42-39 Asvel). La trama della partita non cambia dopo il riposo lungo: nessuna delle due squadre riesce a scappare e a creare un vantaggio oltre i due possessi. Bologna è efficace nel tiro da tre (11/24 alla fine), soprattutto con Shengelia, che continua a confermare in questo inizio di stagione i progressi in un fondamentale spesso difettoso nella sua carriera. L'ultimo periodo si apre con la Virtus avanti 63-65. Cordinier con un gioco da 4 punti si conferma sul pezzo, ma Pozzecco trova sempre protagonisti diversi e conta sul prezioso ritorno in campo di Youssoupha Fall, uscito zoppicante nel terzo quarto e di nuovo determinante sotto canestro dall'alto dei suoi 227 centimetri. La partita è ad alto tasso di spettacolarità: la Virtus trova le triple di Mickey e si aggrappa a Shengelia per un tentativo di fuga a due minuti dalla fine (79-83). Non funziona, perchè l'Asvel resta a contatto con 5 punti di fila di Scott (84-85). Un tiro sbagliato di Mickey potrebbe aprire grandi orizzonti all'Asvel a 13 secondi dalla fine, ma Lauvergne si fa scippare palla da Shengelia e il francese che festeggia è solo Cordinier: segna il +3 e assiste alla mattonata di Scott nell'ultima azione. La Virtus vince la quarta partita su cinque in Europa, l'ex Fortitudo Pozzecco si mangia le mani, ma ha il diritto di guardare il bicchiere mezzo pieno: i segnali della sua nuova squadra sono stati confortanti. Banchi invece continua a riempire il suo bicchiere nonostante sia pieno fino all'orlo: Shengelia è un trascinatore mai visto la scorsa stagione, Belinelli dimostra come le tante esclusioni in epoca Scariolo non gli rendessero giustizia e Cordinier continua ad alzare il livello delle sue prestazioni.