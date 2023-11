Milano cerca riscatto. Su Sky col Monaco dalle 20

L'Olimpia vuole e deve ritrovare la vittoria. Dopo le tre sconfitte di fila contro Alba Berlino, Pesaro e Maccabi Tel Aviv, al Forum di Assago arriva il Monaco dell'ex Mike James e dell'ex All Star Nba Kemba Walker. La partita è in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW con pre-partita dalle 20

Lo scorso anno Milano pregiudicò la sua partecipazione ai playoff di Eurolega con un pessimo inizio di stagione. Una situazione che rischia di ripetersi, e in parte si sta già ripetendo, anche nel 2023/2024. La squadra di Messina è partita con un record di 1 vittoria e 4 sconfitte, l'ultima arrivata martedì 31 ottobre in casa contro il Maccabi Tel Aviv nel recupero della 2^ giornata. A 48 ore di distanza arriva al Forum di Assago il Monaco di Mike James, grande ex, e di Kemba Walker, ex All Star Nba con Charlotte e Boston accostato anche all'Olimpia Milano lo scorso anno. La squadra del Principato viene da tre vittorie di fila ed è una delle competitor per arrivare alle Final Four, già raggiunte nel 2023 e chiuse al terzo posto.