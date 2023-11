La Virtus è uno show continuo: Efes battuto 93-81

La cronaca della partita

Parte forte l'Efes con le triple di Larkin e Beaubois, ma Bologna anche ha un discreto tiratore: Marco Belinelli, penalizzato però da un paio di falli dubbi fischiati contro di lui. Dunston si fa sentire contro la sua ex squadra, mentre Shengelia celebra il premio di MVP del mese di ottobre con una schiacciata che fa alzare in piedi panchina e pubblico bolognesi. I turchi si aggrappano a Beaubois e restano a contatto a fine primo quarto (20-18). Nel secondo periodo si spegne la luce in casa Virtus, con l'Efes che piazza un parziale di 15-4 con i primi squilli di Clyburn. Dopo la tripla del +9 di Bryant, Bologna si scuote e torna a produrre in attacco nonostante il solo Belinelli sia proficuo dall'arco. Il gioco interno di Dunston continua a funzionare, ma dall'altra parte l'Efes sfrutta tutte le sue armi per mantenersi sul + 4 all'intervallo (41-45). Il terzo quarto è un vero show offensivo: la Virtus beneficia della capacità di Belinelli di lucrare tiri liberi, del dominio a rimbalzo in attacco e della "regia" illuminata di Shengelia, che attira raddoppi e libera al tiro i suoi compagni. Banchi azzecca tutte le scelte: promuove Smith per Cordinier in quintetto e ottiene qualcosa anche dallo scongelato Cacok, che schiaccia il 69-62: così si entra nell'ultimo quarto. Zizic è un rebus per la difesa di Bologna, ma Shengelia alza ancora di più il livello delle sue giocate e mantiene il vantaggio attorno alla doppia cifra. Bologna è brava a guadagnare molti liberi, con il punto esclamativo sulla vittoria che arriva con la tripla di Pajola a 1:15 dalla fine. Pur in una serata difficile da tre (7/20), a differenza di quanto accaduto finora, Banchi dimostra di trovare sempre una chiave di lettura diversa per vincere. E che si può giocare anche senza il proprio playmaker titolare quando si ha un giocatore come Shengelia, capace di giocare per sé e gli altri dal post o dal gomito dell'area. Solo i campioni in carica del Real Madrid hanno un record migliore del 5-1 della Virtus Bologna.