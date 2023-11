Una partita sempre speciale, soprattutto in Eurolega. I grandi ex Banchi e Messina in panchina, le ali Shengelia e Mirotic, gli esterni Shields e Cordinier, l'assenza di lunghi per la Virtus e i problemi dell'Olimpia in regia, sono diversi i confronti e le chiavi di lettura di una partita in cui l'entusiasmo di Bologna se la vedrà con la voglia di riscatto di Milano. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now

Non è mai una partita come le altre: non lo è mai stato, né mai lo sarà. In questi anni poi si esagera: Virtus Bologna-Olimpia Milano è sempre più derby d’Italia, come dimostrano le ultime tre finali scudetto, come dimostra il fatto che sono loro le nostre due rappresentanti in Eurolega. Eurolega, appunto: un derby in questa competizione, la massima per club in Europa, significa che Bologna e Milano si sfideranno mettendo in campo il meglio del proprio roster, senza le limitazioni relative agli italiani che il nostro campionato impone. Dunque, al netto delle assenze degli infortunati, Mickey e Polonara da una parte, Baron dall’altra, in campo ci sarà il meglio che queste due squadre possono offrire. Ad aggiungere fascino alla partita poi ci saranno i diversi momenti che Virtus e Olimpia stanno vivendo: Bologna, forte di un inizio di stagione da tredici vittorie in sedici partite ufficiali, dovrà superare anche la grande voglia di riscatto di una Milano che ha cominciato male l’annata, viste le nove sconfitte già accumulate nelle quindici partite giocate, l’ultima domenica a Scafati in campionato.