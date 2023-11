Bologna-Milano è il duello che sta appassionando il basket italiano negli ultimi quattro anni. Oltre alle più recenti finali scudetto, con il ritorno della Virtus in Eurolega lo scontro si è spostato anche a livello continentale. Nella scorsa stagione i due derby europei furono vinti da Bologna, ma c'è un precedente del 1997 che sorride all'Olimpia. La sfida è in programma alle 20:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now. Aggiornamenti live anche su skysport.it SKYLIGHTS ROOM

La grande rivalità del basket italiano degli ultimi anni è esplosa anche in Europa. Virtus Bologna e Olimpia Milano si affrontano di nuovo, per l'ennesima volta dalla stagione 2020/2021, per la terza volta in Eurolega. Lo scorso anno, quello del ritorno della Virtus nella competizione continentale più importante, Belinelli e compagni hanno vinto entrambe le partite di regular season. Nessuna delle due si è però qualificata ai playoff. Quest'anno, complice l'introduzione del play-in sul modello NBA, le possibilità sono maggiori.

La partita di andata Le due squadre sono cambiate, ma non rivoluzionate, rispetto al 2022/2023. La Virtus non è più la squadra di Milos Teodosic, il play serbo che ha contribuito a renderla di nuovo grande con la vittoria del campionato nel 2021 e dell'Eurocup nel 2022. Cambiamento anche in panchina, dove Luca Banchi a settembre è subentrato all'esonerato Scariolo. Milano ha salutato Shabazz Napier e Gigi Datome, ritiratosi dopo il premio di MVP dell'ultima finale scudetto. Proprio Teodosic fu decisivo per la vittoria di Bologna (59-64) nella partita di andata dello scorso anno, giorno del grande ritorno di un derby italiano di Eurolega a distanza di 14 anni. Gli altri protagonisti furono Mickey e Shengelia, ancora nel roster della Virtus. Se il primo salterà la sfida per infortunio, il secondo è stato MVP del mese di ottobre ed è nel momento migliore della sua avventura a Bologna.

La partita di ritorno Già eliminate dalla corsa playoff, Bologna e Milano si riaffrontarono solo nell'ultimo turno di regular season (il calendario della competizione è asimmetrico). Fu una partita meno tesa e più spettacolare, con Bologna trascinata dalla coppia Hackett-Belinelli (vittoria 89-84). L'ex del match fu protagonista della rimonta nel secondo tempo con 25 punti e 10 assist assieme ai 21 dell'ex campione NBA. Anche loro due sono rimasti a Bologna e stanno contribuendo al grande inizio di stagione della squadra di Luca Banchi. All'Olimpia non bastarono i 19 punti di Voigtmann, ancora a Milano e diventato nel frattempo campione del mondo con la Germania. Accanto a lui ci sono sempre Nicolò Melli e Shavon Shields, ma soprattutto si sono aggiunti il connazionale Maodo Lo e Nikola Mirotic, il grande colpo di mercato estivo di Giorgio Armani.

L'altro precedente del 1997 Milano e Bologna si sfidarono in Eurolega anche nel 1997, negli ottavi di finale. In una sfida al meglio delle tre partite, l'Olimpia di Gregor Fucka vinse 2-1 sfruttando il fattore campo a favore e si qualificò ai quarti di finale, venendo poi eliminata da Lubiana. Lo scorso anno le due squadre si sono affrontate addirittura 12 volte, con un bilancio di 7 vittorie a 5 per la Virtus. Milano però ha avuto la meglio 4-3 nella finale scudetto, mentre è stata sconfitta nel primo precedente della stagione in corso, nella semifinale di Supercoppa Italiana conquistata dalla stessa Bologna.