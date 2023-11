Milano cerca riscatto con Efes: alle 20:30 su Sky

Si riparte subito con l'Eurolega dopo il derby di martedì 14 novembre tra Milano e Bologna. L'Olimpia scende in campo al Forum di Assago contro i turchi dell'Efes per riscattare la sconfitta contro la Virtus. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con pre-partita dalle 20

Rigiocare subito può essere la soluzione migliore per dimenticare una sconfitta. A 48 ore dal derby perso contro la Virtus Bologna alla Segafredo Arena, l'Olimpia Milano è impegnata nel nono turno di Eurolega contro i turchi dell' Anadolu Efes . Si gioca al Forum di Assago, nella serata che celebrerà l'ingresso nella Hall of Fame milanese di un illustre doppio ex, il croato Krunoslav Simon. Traguardo importante anche per Kyle Hines, che giocherà la gara numero 400 nella competizione.

Messina: "Ci vorranno umiltà e durezza"

Il coach di Milano, Ettore Messina, ha parlato così alla vigilia della sfida: "L'Efes è una squadra che gioca con ritmo, tiratori e lunghi diversi che usano in base alle loro necessità, ad esempio Tibor Pleiss che con il suo tiro da fuori può aprire qualunque difesa a beneficio dei compagni. Noi attraversiamo un momento in cui non riusciamo a chiudere le partite o a giocare con continuità di rendimento come vorremmo. Come sempre quando le cose non vanno bene, è importante giocare con umiltà, con durezza e con voglia di aiutarci a vicenda". Milano in Eurolega ha un record di 2 vittorie e 6 sconfitte e deve assolutamente invertire la rotta per non compromettere subito, come lo scorso anno, la possibilità di lottare per i playoff.