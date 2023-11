Bologna sfida il Pana: LIVE alle 20:15 su Sky

Finisce una dura settimana europea per la Virtus Bologna. Dopo la vittoria nel derby contro Milano, la squadra di Banchi tenta l'impresa a Oaka, nella tana del Panathinaikos di Ergin Ataman. Chiaramente indisponibile Polonara, nemmeno Jordan Mickey riesce a recuperare per Atene. La partita è in diretta dalle 20:15 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW