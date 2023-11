Prima espulsione da coach dell’Asvel per Gianmarco Pozzecco. Il Ct della nazionale italiana, ingaggiato dai francesi da poche settimane, ha ricevuto il provvedimento arbitrale a causa di un secondo fallo tecnico dovuto alle proteste in occasione di una chiamata per un challenge. Era il 29’ del match di Eurolega tra il suo Asvel Lyon-Villeurbanne e gli spagnoli del Baskonia. In quel momento il punteggio era di 65-66, la partita è stata successivamente persa per 81-88.