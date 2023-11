La Virtus ospita il Fenerbahce: alle 20:30 su Sky

Reduce dalla sconfitta di Atene contro il Panathinaikos, Bologna vuole riprendere il suo cammino brillante in Eurolega. Alla Segafredo Arena arriva il Fenerbahce di coach Itoudis, distante una sola vittoria dal terzo posto della Virtus. Banchi è ancora in emergenza sotto canestro con le assenze di Polonara e Mickey. La partita è in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW