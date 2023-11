Milano sfida la Stella Rossa: alle 20:30 su Sky

L'Olimpia Milano sembra aver rilanciato la sua stagione con le vittorie contro Anadolu Efes in Eurolega e Reyer Venezia in campionato, ma deve confermare i segnali di crescita nella trasferta di Belgrado contro la Stella Rossa di Milos Teodosic e Shabazz Napier. L'ex play di Miami fu l'uomo della svolta nella scorsa stagione per Milano, ma in estate ha deciso di non proseguire la sua avventura in Italia. La partita è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Alla ricerca della prima vittoria in trasferta in Eurolega. Milano, finora vincente solo ad Assago contro Olympiakos, Valencia ed Efes, affronta la Stella Rossa a Belgrado. Le due squadre hanno lo stesso record, 3 vittorie e 6 sconfitte, ma l'obiettivo per entrambe è quello di approdare ai playoff. Possono ancora farcela: la stagione è iniziata da poco e la classifica è corta, complice anche l'introduzione del play-in per le squadre dalla settima alla decima posizione. Il rendimento di Olimpia e Stella Rossa finora è stato molto altalenante, tanto che i serbi hanno persino esonerato Dusko Ivanovic lo scorso 21 ottobre e affidato la panchina a Giannis Sfairopoulos.

Milano ritrova un avversario di mille battaglie e un ex trascinatore. Il primo è Milos Teodosic, pericolo numero uno negli ultimi anni in Italia con la Virtus Bologna, mentre il secondo è Shabazz Napier. Il play americano lo scorso anno svoltò la stagione all'Olimpia con il suo arrivo a gennaio, ma in estate ha deciso di lasciare l'Italia e volare a Belgrado. Al momento però il suo rendimento stenta a tornare ai livelli dei primi mesi del 2023 e qualche settimana fa è stato protagonista di una polemica social con il suo ex coach, Ettore Messina. Quest'ultimo in un'intervista al "Foglio" aveva fatto intendere che Napier stesse lanciando segnali per ritornare, ma il giocatore ha risposto a tono sui social, chiedendo di non essere tirato in mezzo per giustificare il brutto inizio di stagione di Milano. Messina però, con una nota apparsa sul sito dell'Olimpia, ha specificato come le sue frasi fossero state distorte dall'interpretazione giornalistica. Il programma su Sky: