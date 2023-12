L'Olimpia incassa la quarta sconfitta in soli dieci giorni, perdendo 91-84 contro il Bayern Monaco. Milano beffata sulla sirena dei tempi regolamentari da una tripla di Ibaka, che manda tutto all'overtime, dove a decidere è uno scatenato Edwards. Inutili i 26 punti di Shields. Mercoledì tocca alla Virtus Bologna, che ospita il Barcellona: match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo. L'Olimpia Milano cede 91-84 in casa del Bayern Monaco dopo un overtime, al termine di una partita che sembrava aver sancito il ritorno al successo dell'EA7. Ci ha pensato l'ex campione NBA Ibaka (20 punti e 12 rimbalzi) con una tripla sulla sirena a mandare tutto all'overtime, dove il miglior Edwards della carriera ha condannato la squadra di Messina all'ottavo ko in Eurolega (4-8 il record), il quarto in appena dieci giorni, il 14° stagionale. Inutili i 26 punti di Shields. Giovedì l'EA7 torna in campo in un'altra trasferta complicata in casa del Partizan Belgrado di coach Obradovic: palla a due alle 20.30 con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.