L'Olimpia Milano incassa la quinta sconfitta consecutiva tra campionato ed Eurolega, cedendo 82-69 sul campo del Partizan Belgrado sotto i colpi degli ex Leday e Punter. Inutili i 19 punti di Shields e i 15 di vantaggio dell'EA7 nel terzo periodo. Venerdì tocca alla Virtus Bologna, che ospita il Maccabi Tel Aviv: match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

L'Olimpia Milano non sa più vincere. A Belgrado, davanti ai 20mila della Stark Arena, non era certo facile interrompere il periodo negativo. Il Partizan si impone 82-69 sfruttando un secondo tempo da incubo dell'EA7 (43-25), tradita dal tiro da tre e condannata al quinto ko consecutivo tra campionato e coppa. Nonostante i 19 punti di Shields, la squadra di Messina cede sotto i colpi dei grandi ex Punter e Leday e scivola sempre più in classifica, dove il record ora dice 4-9. L'EA7 torna in campo la prossima settimana, quando sarà ospite del Barcellona: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.