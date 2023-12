Partizan-Olimpia LIVE su Sky Sport Uno alle 20.30

Dopo la sconfitta in overtime di martedì in casa del Bayern, arriva un'altra difficilissima trasferta per l'Olimpia Milano, reduce da quattro ko consecutivi in appena dieci giorni: la squadra di Ettore Messina rende visita al Partizan Belgrado di Obradovic e dell'ex Punter. Palla a due alle ore 20.30: diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

L'Olimpia Milano riparte questa sera da Belgrado per il 13° turno di Eurolega. Avversario è il Partizan di coach Zelimir Obradovic e degli ex Punter e Leday, protagonisti nel 2021 della qualificazione dell'EA7 alle Final Four. Si gioca alla Stark Arena, uno dei campi più caldi del Continente, con palla a due alle 20.30 e diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La cocente sconfitta in overtime con il Bayern è costata alle 'Scarpette Rosse' il quarto stop consecutivo tra coppa e campionato, il 14° di una stagione finora davvero complicata. Milano che è 16^ in classifica con un record di 4-8 e che rischia di veder sfumare il treno playoff ancora prima della fine del girone di andata. Sta meglio il Partizan, che occupa la 10^ piazza con un bilancio di 6-6, costruito soprattutto fra le mura amiche, dove la formazione di Obradovic vanta un inviadibile 5-1.