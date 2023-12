Altro appuntamento con una big d'Europa per la Virtus Bologna, che dopo il successo con il Barcellona ospita alla Segafredo Arena il Maccabi Tel Aviv nel 13° turno di Eurolega. Palla a due alle 20.30: diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Segafredo Arena si conferma teatro di una settimana di grande basket internazionale. Ad appena 48 ore dalla straordinaria vittoria con il Barcellona, la Virtus Bologna ospita infatti il Maccabi Tel Aviv, altra 'big' d'Europa, per il 13° turno di Eurolega. Palla a due alle ore 20.30, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Se la squadra di Luca Banchi, terza in solitaria in classifica, è stata protagonista del match vinto in rimonta contro il Barcellona, nell'ultimo turno gli israealiani (che disputano le partite interne lontano da casa per il conflitto con Hamas) sono stati ospiti dell'Asvel di coach Pozzecco, vincendo nel finale. Maccabi che va ancora a corrente alternata, ma che è in piena zona playoff con un record di 7-5: alla Segafredo Arena si prospetta un incontro di altissimo livello.