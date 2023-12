Continua a sognare la Virtus, che risponde presente dopo la sconfitta del Forum in campionato contro Milano, andando a vincere in casa del Baskonia nel 14° turno di Eurolega. Alla Fernando Buesa Arena finisce 91-81 con un Belinelli da sogno: 27 punti con 4/8 da tre per l'ex campione NBA, supportato dai 16 di Shengelia e da un Hackett da 8 rimbalzi, 3 assist e 5 falli subiti. Per la squadra di Banchi si tratta del 10° successo in stagione, con il terzo posto sempre più consolidato. Nelle file del Baskonia, non entrato il grande ex Nico Mannion. La Virtus torna in campo la prossima settimana alla Segafredo Arena contro l'Olympiacos: diretta su Sky Sport e in streaming su NOW