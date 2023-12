Se l'appetito vien mangiando, la Virtus Bologna ora ha una fame da lupi. Le due vittorie consecutive contro due delle squadre più attrezzate d'Europa come Barcellona e Maccabi, hanno dato alla formazione di Luca Banchi lo status di 'big' d'Eurolega. La conferma arriverà però solo dopo il match della Buesa Arena contro un'altra squadra in grande forma come il Baskonia, reduce da tre successi consecutivi, quattro nelle ultime cinque gare. Non a caso i baschi sono al quarto posto in classifica con un record di 8-5, subito dietro alla Virtus terza con 9-4. Sarà una sfida speciale per Toko Shengelia, al momento il miglior giocatore a livello di PIR del torneo (22.3 per gara): il georgiano ha vestito per sei stagioni la canotta del Baskonia, con cui ha raggiunto le Final Four nel 2014. Tra i tanti ex spiccano anche due azzurri: Achille Polonara e Nico Mannion, che dopo l'esperienza in bianconero, cerca ora minuti e fortuna in Spagna. Palla a due del 14° turno di Eurolega alle ore 20.30: diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.