Barcellona-Milano LIVE su Sky alle 20:30

L'Olimpia Milano ha ritrovato la vittoria in campionato nel big match contro la Virtus Bologna, ma si presenta incerottata al Palau Blaugrana: oltre al lungodegente Baron, fuori Maodo Lo e il grande ex Nikola Mirotic. Il tedesco e lo spagnolo saranno fuori fino al nuovo anno e le loro assenze rischiano di compromettere ulteriormente il percorso europeo di Milano. La partita è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Neanche il tempo di gioire per la vittoria ritrovata, tra l'altro nel big match di campionato contro la Virtus Bologna, che l'Olimpia Milano deve fare i conti con nuove brutte notizie. La società ha comunicato che Maodo Lo e Nikola Mirotic dovranno star fuori almeno per tre e sei settimane rispettivamente. Il primo ha riportato una lesione al muscolo adduttore breve della coscia sinistra, che verrà rivalutata in tre settimane. Lo spagnolo invece, dopo essere stato sottoposto a indagini strumentali e consulto specialistico in seguito al riacutizzarsi di tendinopatia achillea sinistra, proseguirà un percorso riabilitativo di sei settimane al termine del quale verrà rivalutato. Non ci sarà quindi nessun grande ex nella sfida del Palau Blaugrana tra Barcellona e Olimpia Milano. La squadra di Messina deve risalire da un brutto record di 4 vittorie e 9 sconfitte, mentre i catalani sono secondi con 10 vittorie e 3 sconfitte, di cui una la scorsa settimana con la Virtus Bologna. Servirà un'impresa all'Olimpia, che sta lottando anche in campionato per qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia.