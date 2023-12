Dopo il Barcellona, la Virtus completa un'altra straordinaria rimonta alla Segafredo Arena, battendo l'Olympiacos 69-67 e volando da sola al 2° posto in classifica alle spalle del Real. Decisivi i 10 punti di Dobric e le giocate nel finale di un super Hackett. Mercoledì tocca all'Olimpia contro l'Asvel di Pozzecco: tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Virtus non si sveglia dal sogno: dopo il Barcellona rimonta anche l'Olympiacos, battuto 69-67, e complice il ko dei blaugrana a Berlino, vola in solitario al 2° posto in classifica. La squadra di Banchi ha attributi da vendere: sotto di 12 punti all'intervallo e nonostante uno Shengelia ben lontano dai propri standard, i bianconeri recuperano grazie ai 'gregari' Dobric e Dunston, anche se nel finale sono due giocate straordinarie di Hackett a regalare l'11° successo stagionale di un'Eurolega fin qui magica. La Segafredo torna in campo giovedì, quando renderà visita al Valencia: match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e su NOW