L'Olimpia fa il suo dovere e batte l'Asvel Villeurbanne nel 15° turno di Eurolega. Contro il fanalino di coda del torneo, l'EA7 domina fin dalle prime battute e regala un ritorno amaro al Forum a coach Gianmarco Pozzecco, vice di Messina nella fortunata stagione 2022 conclusasi con lo scudetto. Finisce 84-61 per Milano, grazie ai 17 punti di Melli, ai 13 con 5 rimbalzi di Shields, ma soprattutto grazie alla difesa che ha concesso appena 40 punti ai francesi (che hanno perso subito De Colo, ndr) negli ultimi tre quarti e ai ben 27 assist distribuiti. L'Olimpia risale in classifica (6-9) e torna a sperare di poter rientrare nella zona playoff, in attesa di tornare sul mercato (Napier, ormai in uscita dalla Stella Rossa?). Venerdì l'EA7 torna in campo, sempre al Forum, per ospitare il Panathinaikos: palla a due alle 20.30, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW