L'Olimpia Milano ospita al Forum l'Asvel Villeurbanne del Ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco, reduce da sei sconfitte consecutive in Eurolega. Sorride Ettore Messina, che ritrova nei 12 Billy Baron, al debutto nella competizione dopo il lungo stop. Palla a due alle 20.30: diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Dopo tre trasferte, l’Olimpia torna a giocare in Eurolega al Forum per il 15° turno contro l'Asvel, aprendo un trittico di gare casalinghe che la vedrà impegnata anche con Panathinaikos e Baskonia. La squadra francese allenata da Gianmarco Pozzecco ha perso sei gare consecutive, pur avendo a roster campioni come Nando De Colo e Joffrey Lauvergne, americani navigati quali Paris Lee e David Lighty, oltre ovviamente all'ex Tim Luwawu-Cabarrot e all’ala forte Mike Scott. Per l'EA7, rispetto alla squadra che ha vinto a Barcellona, non ci sarà Pippo Ricci, ma in compenso debutterà nella competizione Billy Baron, che a Varese domenica scorsa dopo sei mesi di stop ha faticato a trovare spazi naturalmente ma gradualmente sarà sempre più utile alla squadra allargando il campo e segnando in prima persona.