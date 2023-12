Bologna sbatte a Valencia: Virtus sconfitta 79-71

Dopo quattro vittorie consecutive, la striscia della Virtus finisce a Valencia. A La Fonteta i padroni di casa mettono la museruola all'attacco degli ospiti nel terzo periodo e seminano le radici della loro vittoria, arrivata in un finale punto a punto in cui hanno mostrato più lucidità e sangue freddo di Bologna. Stavolta la Spagna porta male a Luca Banchi, che aveva battuto Barcellona e Baskonia nelle ultime settimane, salendo al secondo posto solitario in classifica. Un secondo posto non in discussione, ma che potrebbe diventare di nuovo in condivisione con i catalani, impegnati domani a Kaunas.

La cronaca del match

Inizio offensivamente brillante per entrambe le squadre, che tirano poco e non benissimo da tre, ma attaccano l'area con successo. Il Valencia però ha un Jones molto in palla, il fattore che le permette di chiudere il primo quarto avanti 26-21. Banchi al tempo stesso può contare su un Lundberg ottimo dalla panchina: è il primo ad arrivare in doppia cifra e riavvicina la Virtus, che poi sorpassa e allunga con il solito duo Shengelia-Belinelli. All'intervallo il punteggio è 37-47. Il secondo tempo diventa però un calvario offensivo per gli ospiti. Le tante palle perse (19 in totale) e le imperfette percentuali ai tiri liberi (12/18 con il 66,7%) costringono Bologna a un terzo periodo di soli 7 punti. Valencia ne approfitta per provare a scappare con i primi canestri di Jovic e la mano calda di Robertson (60-54 al 30'). La Virtus ritrova il filo e con un protagonista a sorpresa, il centro di riserva Cacok, riesce a rimettere il muso davanti sul 65-66. I padroni di casa si aggrappano però al loro lungo, l'ex Milano Brandon Davies, per sbloccarsi in attacco e trovare il decisivo +5 a meno di due minuti dalla fine. Belinelli con una magia riapre tutto, ma un suo successivo errore e uno scarico imperfetto di Hackett condannano le V Nere alla quinta sconfitta nella competizione. Ai giocatori di Valencia non trema la mano ai tiri liberi finali e fissano il punteggio sul 79-71.