Si ferma la corsa dell' Olimpia Milano , che cede al Forum 68-76 contro il Panathinaikos nel 16° turno di Eurolega . Fatale per gli uomini di Messina un secondo tempo da appena 27 punti segnati. Decisivi per i greci i canestri nel finale di Nunn (17 punti), che ha vinto la sfida contro uno Shields da 13 punti e 7 rimbalzi . L'EA7 (8/31 da tre) interrompe a due la striscia di vittorie consecutive e resta al momento fuori dalla zona playoff-play-in con un record di 6-10 . Milano torna in campo il 2 gennaio nella prima partita del 2024, sempre al Forum, per ospitare il Baskonia : palla a due alle 20.30, diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

A caccia di un playmaker dopo l'uscita dalla rotazioni di Pangos, l'Olimpia va sull'usato sicuro e richiama a Milano lo statunitense Shabazz Napier, che ha rescisso il contratto con la Stella Rossa. L'americano è stato tra i protagonisti dell'ultima stagione dell'EA7.

La cronaca del match

Milano parte con le marce alte, strappa nella seconda metà del quarto e vola sul 21-13: un controparziale di 0-9 del Pana viene interrotto proprio sulla prima sirena da una tripla di Shields che da esplodere il Forum per il 24-22 del 10'. L'Olimpia non segna per 5' ma limita i danni in difesa: i greci scappano sul +8 (24-32), ma Voigtmann, Tonut e un Bortolani aggressivo in uscita dalla panca riportano la gara in equilibrio all'intervallo lungo (41-41). La partita non è esteticamente bella, ma ricca di agonismo ed errori: il Pana ne commette meno, segna qualche canestro in più e alla fine del 3° periodo (complici gli appena 15 punti messi a referto dall'EA7) è sul +3 (56-59 al 30'). L'Olimpia gioca con il cuore, ognuno porta il suo mattoncino e il Forum apprezza (65 pari al 35'). A deciderla nel finale è il talento di Nunn, che sale di colpi e a suon di canestri chiude i conti: Milano ferma la sua corsa verso la zona playoff, il Pana sbanca il Forum 68-76.