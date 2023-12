L'Olimpia torna in campo al Forum per affrontare il Panathinaikos in una sfida chiave per la rincorsa alla zona playoff: biancorossi ancora senza Mirotic, Lo e Ricci. Messina: "Dovremo dare il nostro meglio come fatto nelle ultime partite". Palla a due alle 20.45: diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW