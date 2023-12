In mille all’aeroporto di Bologna per accogliere trionfalmente i giocatori della Virtus reduci dal successo di Belgrado in Eurolega. Una notte magica per il basket italiano in Europa vista anche la quasi contemporanea vittoria dell’Olimpia al Forum contro il Baskonia. Le due squadre torneranno in campo in Eurolega già nei primi giorni del 2024: il 2 gennaio c’è Olympiacos-Olimpia, il 3 Virtus-Bayern, tutto LIVE su Sky

Entusiasmo alle stelle all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna dove circa mille persone si sono riunite per accogliere la Virtus dopo l’impresa di Belgrado. Una vittoria straordinaria, in trasferta, contro il Partizan a cui non sono bastati i 20mila della Stark Arena, il palazzetto più caldo d’Europa. Festa meritata per la squadra di Luca Banchi che con questo successo chiude al secondo posto il girone d’andata in Eurolega (12-5 il record). Ma nella straordinaria notte europea del basket italiano non c’è solo il 75-77 della Virtus a Belgrado: vince anche l’Olimpia Milano e lo fa per 76-67 contro il Baskonia al Forum di Assago trascinata da un immenso Niccolò Melli, autore di 21 punti e 3 stoppate in un match che la squadra di Ettore Messina ha giocato senza Shields, Mirotic e Napier, quest’ultimo non ancora utilizzabile per regolamento.

Una Virtus targata Luca Banchi Una nuova Virtus, quella di Luca Banchi, nata dopo l’addio burrascoso di Sergio Scariolo lo scorso 15 settembre. Tanti i giocatori esperti, come capitan Belinelli (14 punti per lui a Belgrado), ma anche Hackett, Dunston, Shengelia e Polonara, senza dimenticare Pajola, Cordinier e Lundberg, top scorer virtussino alla Stark Arena con 16 punti. Un roster importante che però era reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque di campionato e dal ko a Valencia in Eurolega. Delusioni spazzate via dal capolavoro di Belgrado dove il Partizan non perdeva in Europa dal 17 ottobre contro il Barcellona. Vittoria storica firmata Luca Banchi, esaltato anche dall’account ufficiale dell’Eurolega che ha voluto dedicare al coach toscano un simpatico post in cui sottolinea tutta la sua “italianità” e il suo modo passionale di vivere le partite.

Melli immenso, è l’anima di Milano Se coach Luca Banchi è il volto di una Virtus seconda in Eurolega, Nicolò Melli è l’emblema di una Milano che sta provando a raddrizzare una stagione che fino a poche settimane fa sembrava totalmente negativa. Sono cinque le vittorie nelle ultime sei partite, compreso l’acuto contro il Barcellona in trasferta in Eurolega. Il capitano dell’Olimpia, erede per classe e carisma di Gigi Datome (in onda con Federico Buffa Talks su Sky Sport da oggi, 29 dicembre), è stato per distacco l’Mvp contro il Baskonia trascinando una squadra che quest’anno è stata colpita da una serie lunghissima di infortuni: l'ultimo è quello di Shavon Shields che si è aggiunto ai già assenti Maodo Lo e Nikola Mirotic.

Il 2024 inizia con Virtus e Olimpia in campo su Sky Sport Non c’è pausa per le nostre squadre italiane che già nei primi giorni del 2024 tornano in campo e lo faranno in Eurolega su Sky Sport. Il 2 gennaio si riparte con l’Olimpia che prova l’impresa nel caldissimo palazzetto del Pireo contro l’Olympiacos in un match molto importante per le ambizioni play-in di Milano. Il 3 gennaio toccherà invece alla Virtus che alla Segafredo Arena ospita i tedeschi del Bayern Monaco.