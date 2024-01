Olympiakos-Olimpia Milano LIVE alle 20:15 su Sky

Il nuovo anno di Eurolega si apre con un doppio turno. La prima italiana a scendere in campo è l'Olimpia Milano, impegnata nella difficile trasferta del Pireo contro i vice-campioni d'Europa in carica dell'Olympiakos. Senza gli infortunati Shields, Mirotic e Lo, Messina può però schierare per la prima volta in Europa Shabazz Napier. La partita è in diretta dalle 20:15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW