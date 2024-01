Grande serata di Eurolega oggi con le due italiane in campo: si parte alle 19 con la Virtus Bologna che rende visita all'Alba Berlino penultimo in classifica (diretta Sky Sport Uno). Alle 20.30 al Forum l'EA7 Milano riceve il Bayern Monaco (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno). Tutto anche in streaming su NOW .

Grande serata di Eurolega, con entrambe le italiane in campo oggi. Si parte alle ore 19 con la Virtus Bologna, che rende visita all'Alba Berlino degli azzurri Procida e Spagnolo. La squadra di Luca Banchi è reduce da due vittorie consecutive e si trova al secondo posto in classifica con un record di 13-5, mentre i tedeschi sono penultimi con 3-15. Al Forum l'Olimpia Milano cerca un successo chiave per rientrare in zona playoff contro il Bayern Monaco, sconfitto di misura appena 48 ore fa alla Segafredo Arena. Coach Messina dovrà fare i conti con un'altra indisposizione, quella di Billy Baron, fuori almeno 2-3 settimane per un problema al gomito già operato in estate. Palla a due ad Assago alle 20.30. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.